Российские военные сбили более 200 украинских беспилотников за сутки

МО: ПВО РФ уничтожили 230 БПЛА ВСУ и 6 авиабомб
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО( за сутки сбили 230 беспилотных летательных аппаратов и шесть авиабомб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Как уточнялось, 28 сентября в период с 8:15 мск до 13:00 мск пять дронов сбили над Курской, еще семь — над Белгородской областью.

За прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник, зафиксированный над несколькими регионами страны. По данным Минобороны, 12 дронов уничтожили в Курской области, десять — в Брянской, восемь — в Белгородской, четыре — в Тульской, три — в Ярославской, два — в Ростовской, а также по одному — в Новгородской и Самарской областях.

Ранее депутат Госдумы обвинил Украину в запуске беспилотников в сторону Европы.

