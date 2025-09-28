Российские ПВО уничтожили 41 беспилотник ВСУ за ночь

За прошедшую ночь российские силы ПВО (Противовоздушной обороны) уничтожили 41 украинский беспилотник, зафиксированный над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 12 дронов уничтожили в Курской области, десять — в Брянской, восемь — в Белгородской, четыре — в Тульской, три — в Ярославской, два — в Ростовской, а также по одному — в Новгородской и Самарской областях.

Утром 27 сентября в министерстве обороны РФ сообщили, что системы ПВО в течение ночи сбили 55 БПЛА над регионами страны. В ведомстве уточнили, что ВСУ использовали для атак дроны самолетного типа. Наибольшее количество целей — 27 — перехватили в Ростовской области.

Еще восемь дронов уничтожили в Брянской области, по шесть — в Воронежской и Астраханской областях, пять — в Волгоградской области. В Курской области ликвидировали два БПЛА, в Белгородской области — один.

Ранее депутат Госдумы обвинил Украину в запуске беспилотников в сторону Европы.