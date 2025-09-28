Минобороны заявило о сбитых 12 украинских дронах за несколько часов

Дежурные средства противовоздушной обороны за несколько часов в воскресенье уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в период с 8:15 мск до 13:00 мск пять дронов сбили над Курской, еще семь — над Белгородской областью.

В Минобороны сообщали, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 230 беспилотных летательных аппаратов и шесть авиабомб Вооруженных сил Украины.

За прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник, зафиксированный над несколькими регионами страны. По данным Минобороны, 12 дронов уничтожили в Курской области, десять — в Брянской, восемь — в Белгородской, четыре — в Тульской, три — в Ярославской, два — в Ростовской, а также по одному — в Новгородской и Самарской областях.

Ранее депутат Госдумы обвинил Украину в запуске беспилотников в сторону Европы.