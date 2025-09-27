Подготовка Украиной атак по странам Европы — «кощунство и терроризм», заявил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Европейским странам необходимо прекратить «истерики» и наконец понять, что расширение украинского конфликта и его экспансия на другие территории — не в интересах России, подчеркнул парламентарий.

По мнению Шеремета, президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в разрастании конфликта, он готов ради собственного спасения запустить отремонтированные российские дроны и ракеты советского образца по их территориям.

Депутат выразил уверенность в том, что украинский лидер намерен с новой силой раскрутить «маховик военного противостояния с Россией», втянув как можно больше западных стран.

Шеремет призвал страны Европы ради собственного сохранения направить усилия не на дальнейшую поддержку, а на «зачистку» Украины.

В сентябре сразу несколько стран НАТО заявляли о нарушении их воздушного пространства якобы российскими беспилотниками и истребителями. Власти России эти обвинения назвали голословными и не исключили, что это может быть провокация.

Позднее европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности ликвидировать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс не будет сбивать дешевые БПЛА дорогими ракетами.