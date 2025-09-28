СМИ сообщили о взрыве в украинском городе Сумы

На Украине сообщили о взрыве в Сумах и сигнале тревоги

В украинском городе Сумы на севере страны прогремел взрыв. Об этом написало издание «Общественное. Новости».

По данным журналистов, в Сумской области объявлена воздушная тревога. Сигналы также звучат в Киеве и нескольких регионах, включая Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую области.

Этой ночью российские военные нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. По данным RT, над Украиной за ночь было замечено более 100 беспилотников. Местные жители сообщили, что в центре Киева была слышна работа средств противовоздушной обороны&

Помимо этого, взрывы раздавались в Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. За время ночной атаки российские бойцы также нанесли удар по критической инфраструктуре в Запорожской области.

В ночь на 28 сентября военкоры сообщили, что российские войска готовились нанести массированный удар по территории Украины. По информации украинских мониторинговых ресурсов, для выполнения боевой задачи могли задействовать Ту-95МС, 5 Ту-22М3, 1 Ту-160, а также четыре МиГ-31К, четыре ракетоносца крылатых ракет «Калибр».

Ранее появилось видео удара по зданию правительства Украины.