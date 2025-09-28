Российские военные нанесли комбинированный удар по Украине

ВС России нанесли удар более 100 беспилотниками по целям на Украине за ночь

Российские военные нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

По данным канала, над Украиной за ночь было замечено более 100 беспилотников. Местные жители сообщили, что в центре Киева была слышна работа средств противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, взрывы раздавались в Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

За время ночной атаки российские бойцы также нанесли удар по критической инфраструктуре в Запорожской области.

В ночь на 28 сентября военкоры сообщили, что российские войска готовились нанести массированный удар по территории Украины. По информации украинских мониторинговых ресурсов, для выполнения боевой задачи могли задействовать Ту-95МС, 5 Ту-22М3, 1 Ту-160, а также четыре МиГ-31К, четыре ракетоносца крылатых ракет «Калибр».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

