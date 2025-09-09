Опубликовано видео удара по зданию правительства Украины

Момент удара по зданию украинского правительства попал на видео. Его опубликовал бывший вагнеровец, который ведет блог в Telegram под псевдонимом Condottiero.

«Видно как в здание прилетает что-то, что вызывает небольшой взрыв, а следом в центре проносится крылатая ракета, по которой и был залп ЗРК Patriot с набережной Днепра, недалеко от кабмина», — говорится в публикации.

7 сентября бывший депутат Верховной Рады и эксперт движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров заявил, что причиной пожара в здании правительства Украины стала некорректная работа украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Пожар в здании правительства Украины произошел в ночь на 7 сентября после массированной российской атаки. Украинский премьер Юлия Свириденко подтвердила факт повреждений и обвинила Москву в умышленной атаке на здание кабмина.

В свою очередь, Минобороны РФ официально не подтверждает свою причастность к пожару, заявляя, что удары наносились исключительно по промышленному предприятию «Киев-67» и логистической базе «СТС-ГРУПП» в Киеве.

Ранее в Одесской области начался сильный пожар в порту.