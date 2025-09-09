На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опубликовано видео удара по зданию правительства Украины

Бывший вагнеровец Condottiero опубликовал видео удара по кабмину Украины
true
true
true
close
Serhii Korovainyi/Reuters

Момент удара по зданию украинского правительства попал на видео. Его опубликовал бывший вагнеровец, который ведет блог в Telegram под псевдонимом Condottiero.

«Видно как в здание прилетает что-то, что вызывает небольшой взрыв, а следом в центре проносится крылатая ракета, по которой и был залп ЗРК Patriot с набережной Днепра, недалеко от кабмина», — говорится в публикации.

7 сентября бывший депутат Верховной Рады и эксперт движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров заявил, что причиной пожара в здании правительства Украины стала некорректная работа украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Пожар в здании правительства Украины произошел в ночь на 7 сентября после массированной российской атаки. Украинский премьер Юлия Свириденко подтвердила факт повреждений и обвинила Москву в умышленной атаке на здание кабмина.

В свою очередь, Минобороны РФ официально не подтверждает свою причастность к пожару, заявляя, что удары наносились исключительно по промышленному предприятию «Киев-67» и логистической базе «СТС-ГРУПП» в Киеве.

Ранее в Одесской области начался сильный пожар в порту.

