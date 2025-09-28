На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкоры заявили о подготовке массированного удара по Украине

«РВ»: российские войска готовят массированный удар по Украине
РИА Новости

Российские войска готовятся нанести массированный удар по территории Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

«К атаке готовы как минимум шесть Ту-95МС, 5 Ту-22М3, 1 Ту-160, а также четыре МиГ-31К, четыре ракетоносца крылатых ракет «Калибр», — говорится в сообщении.

По информации украинских мониторинговых ресурсов, также при ударе задействуют беспилотники. Их могут применить на пяти направлениях, следует из материала.

Также военкоры отметили, что в настоящее время с аэродрома «Оленья» вылетели Ту-95МС. Их число уточняется.

10 сентября в Минобороны РФ сообщили, что в результате массированного удара российской армии были поражены объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В ведомстве уточнили, что речь шла о целях в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.

Ранее появилось видео удара по зданию правительства Украины.

