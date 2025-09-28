На Украине поднимут зарплаты военным

Мобилизованным скоро начнут предлагать подписать контракты о прохождении службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о планах по повышению зарплаты военным, передает Telegram-канал «Политика страны».

Парламентарий уточнил, что контракты будут подписываться на два года. В рамках соглашения гражданам Украины выплатят «1-2 млн» гривен, отметил депутат. При этом средства будут выплачиваться равномерно в формате надбавки к зарплате, добавил Костенко.

В июле Зеленский назвал военнослужащих оружием и попросил денег у западных представителей на их зарплату. Президент Украины отметил, что Киеву необходимо получить $65 млрд, $40 млрд из которых будут потрачены на закрытие дефицита, а $25 млрд пойдут на производство собственных беспилотников.

Позже лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал украинского президента после его призыва к Западу профинансировать зарплаты ВСУ. Политик поинтересовался, почему Зеленский не может заплатить военным «всем, что он уже у отнимает».

Ранее Зеленский анонсировал появление «штурмовых войск» в рядах ВСУ.