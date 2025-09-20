На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский анонсировал появление «штурмовых войск» в рядах ВСУ

Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление отдельных штурмовых войск внутри ВСУ. Об этом сообщает УНИАН.

Он указал, что уже существуют «штурмовые батальоны, полки» и пришло время выходить в юридическую плоскость.

«Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и я думаю, где-то неделю — десять дней и все будет работать», — заявил Зеленский.

По его словам, Украина создает современные штурмовые войска с «дроновой составляющей».

Во время общения с журналистами украинский лидер отверг «корейский сценарий» завершения конфликта с Россией и заявил, что гарантии безопасности Киеву должны быть предоставлены до окончания боевых действий. По его словам, прекращения огня достаточно для того, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности. Киев не может «тратить время и ждать», когда будет четкий документ о завершении конфликта, указал президент.

Ранее Зеленский потребовал «сильного международного ответа» на действия России.

