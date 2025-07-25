Зеленский назвал украинских военнослужащих оружием

Зеленский назвал бойцов ВСУ оружием и попросил денег у Запада на их зарплату

Президент Украины Владимир Зеленский назвал военнослужащих оружием и попросил денег у западных представителей на их зарплату. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Ранее европейцы отказывались давать деньги на заработные платы наших военных, только на оружие. Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех», — заявил он.

Зеленский отметил, что Киеву необходимо получить $65 млрд, $40 млрд из которых будут потрачены на закрытие дефицита, а $25 млрд пойдут на производство собственных беспилотников.

До этого агентство Bloomberg писало, что украинский лидер планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь профинансировать повышение заработной платы военнослужащим, чтобы решить проблему с нехваткой новобранцев. В публикации говорится, что увеличение выплат военным увеличит нагрузку на государственный бюджет Украины, дефицит которого в прошлом году превысил 20% ВВП на фоне огромных военных расходов.

Журналисты отметили, что страна все сильнее зависит от десятков миллиардов долларов помощи от союзников, которые ранее отказывались от прямого вмешательства в оплату военных нужд Киева.

Ранее на Западе призвали не давать денег Зеленскому на зарплаты для ВСУ.