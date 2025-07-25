На Западе призвали не давать денег Зеленскому на зарплаты для ВСУ

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского после его призыва к Западу профинансировать зарплаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Разве он не может заплатить им всем, что он уже у нас отнимает?! Давайте остановим этого парня, этот режим! Ни цента не осталось, ни единого оружия», — возмутился Филиппо.
По информации издания «Страна.ua», Зеленский в беседе с журналистами обратился к Западу с требованием выделить деньги на зарплаты бойцам ВСУ.
Также сообщалось, что украинский президент принял решение о продлении на территории страны военного положения и всеобщей мобилизации до 5 ноября.
15 июля Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения и мобилизации в стране на 90 дней — до 5 ноября текущего года. Сообщалось, что «за» проголосовали 320 депутатов, «против» — один.
Ранее Ермак призвал критиков Зеленского отправиться на фронт.