Филиппо раскритиковал Зеленского после его заявления о зарплатах для ВСУ

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского после его призыва к Западу профинансировать зарплаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Разве он не может заплатить им всем, что он уже у нас отнимает?! Давайте остановим этого парня, этот режим! Ни цента не осталось, ни единого оружия», — возмутился Филиппо.

По информации издания «Страна.ua», Зеленский в беседе с журналистами обратился к Западу с требованием выделить деньги на зарплаты бойцам ВСУ.

Также сообщалось, что украинский президент принял решение о продлении на территории страны военного положения и всеобщей мобилизации до 5 ноября.

15 июля Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения и мобилизации в стране на 90 дней — до 5 ноября текущего года. Сообщалось, что «за» проголосовали 320 депутатов, «против» — один.

Ранее Ермак призвал критиков Зеленского отправиться на фронт.