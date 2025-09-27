На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ трижды ударили по ДНР, есть жертвы

Пушилин: при ударе ВСУ по Селидово погиб один человек, еще двое ранены
РИА Новости

Вооруженные формирования Украины обстреляли из реактивной артиллерии калибром 122 мм город Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

Чиновник уточнил, что при этом были ранены 55-летняя женщина и 62-летний мужчина, еще один местный житель погиб. А в городе Шахтерск пенсионер подорвался на взрывоопасном предмете и получил ранения средней тяжести. Всем пострадавшим помогают медики.

Пушилин отметил, что украинские военные совершили на регион три вооруженных атаки. Кроме артиллерии, они использовали ударные дроны.

До этого в Запорожской области после атаки ВСУ временно отключилось электричество. Глава региона Евгений Балицкий призвал оставшихся без света жителей терпеливо ждать, пока оперативные бригады подключат резервные источники питания. Он пообещал, что подача электроэнергии возобновится в течение двух часов.

Ранее Зеленский пригрозил Москве блэкаутом.

СВО: последние новости
