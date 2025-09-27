Запорожская область обесточена после атаки ВСУ

В Запорожской области после атаки ВСУ временно отключилось электричество, написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Он призвал оставшихся без света местных жителей терпеливо ждать, пока оперативные бригады подключат резервные источники питания. Чиновник пообещал, что подача электроэнергии возобновится в течение двух часов.

Три дня назад в Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины тоже произошло отключение электроснабжения. Кроме того, в районе снизилось давление в водопроводной сети. Для жителей района организовали подвоз воды.

В тот же день из-за атак украинской армии по объектам энергетики часть потребителей в пяти районах Курской области осталась без электричества. Рыльский, Глушковский и Кореневский районы были переключены на резервные источники питания. А в Льговском и Конышевском районах бригады энергетиков провели восстановительные работы, как только позволила оперативная обстановка.

Ранее Зеленский пригрозил Москве блэкаутом.