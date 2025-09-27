РИА Новости: ВС РФ ударили по тренировочному лагерю спецназа Британии на Украине

Вооруженные силы России нанесли удар по тренировочному лагерю в селе Лупарево Николаевской области, где британский спецназ осуществляет подготовку ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Тренируются высадке на побережье... Прилет по тренировочному лагерю на побережье», — сказал подпольщик.

24 сентября Сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили об атаке на один из своих учебных центров, уточнив, что среди использованного вооружения могли быть баллистические ракеты.

Сообщалось, что в результате комбинированного удара полностью избежать потерь среди личного состава не удалось, есть и раненые. Регион, где расположен объект, официально не уточнялся. Речь может идти о полигоне в Черниговской области.

Как заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, удар ракет «Искандер» по полигону украинской армии в Черниговской области мог ликвидировать инструкторов НАТО.

