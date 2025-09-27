На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об ударе по лагерю британского спецназа на Украине

РИА Новости: ВС РФ ударили по тренировочному лагерю спецназа Британии на Украине
true
true
true
close
Shutterstock

Вооруженные силы России нанесли удар по тренировочному лагерю в селе Лупарево Николаевской области, где британский спецназ осуществляет подготовку ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Тренируются высадке на побережье... Прилет по тренировочному лагерю на побережье», — сказал подпольщик.

24 сентября Сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили об атаке на один из своих учебных центров, уточнив, что среди использованного вооружения могли быть баллистические ракеты.

Сообщалось, что в результате комбинированного удара полностью избежать потерь среди личного состава не удалось, есть и раненые. Регион, где расположен объект, официально не уточнялся. Речь может идти о полигоне в Черниговской области.

Как заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, удар ракет «Искандер» по полигону украинской армии в Черниговской области мог ликвидировать инструкторов НАТО.

Ранее стало известно, сколько иностранных наемников воюют в рядах ВСУ.

СВО: последние новости
