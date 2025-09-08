На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько иностранных наемников воюют в рядах ВСУ

ТАСС: порядка 20 тыс. наемников из разных стран воюет на стороне ВСУ
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Порядка 20 тыс. наемников из разных стран воюет на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Всего, по различным оценкам, в украинской армии на данный момент воюет как минимум 20 тысяч наемников из разных стран», — говорится в сообщении.

Источник отметил, что поток иностранных наемников в ряды ВСУ сокращается, но не прекращается. Отмечается, что выросло число ветеранов ВС США, желающих воевать на стороне Украины. Таким образом они стремятся перезагрузить свою военную карьеру.

До этого адвокат Максим Коротков-Гуляев, защищающий одного из колумбийских наемников ВСУ Хосе Арона Медину Аранду, рассказал, что его подзащитному обещали платить до $3 тысяч в месяц за участие в боевых действиях против России.

Защитник сообщил, что посредником между украинскими структурами и колумбийцами является британская разведка. По его словам, вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) они подвергают иностранных наемников идеологической пропаганде и внушают им мысль о том, что русские якобы совершают зверства, в частности, «насилуют и едят детей».

Ранее было названо количество подразделений латиноамериканских наемников в составе ВСУ.

