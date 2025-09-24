На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили об ударе по учебному центру ВСУ

Сухопутные войска ВСУ сообщили об ударе ВС РФ по учебному центру
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили в своем Telegram-канале об атаке на один из своих учебных центров, уточнив, что среди использованного вооружения могли быть баллистические ракеты.

В пресс-службе Сухопутных войск Украины указали, что в результате комбинированного удара полностью избежать потерь среди личного состава не удалось, есть и раненые. Регион, где расположен объект, официально не уточняется. По неподтвержденным данным украинских СМИ, центр может находиться в Черниговской области.

30 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удар по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва Украины в Черниговской области.

Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил перевести обучение военных под землю после российского удара по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва в Черниговской области. По словам главкома, в зоне риска ударов российских ракет и беспилотников находится вся территория Украины.

Ранее в Минобороны сообщили об ударах по военной инфраструктуре Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами