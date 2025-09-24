На Украине заявили об ударе по учебному центру ВСУ

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили в своем Telegram-канале об атаке на один из своих учебных центров, уточнив, что среди использованного вооружения могли быть баллистические ракеты.

В пресс-службе Сухопутных войск Украины указали, что в результате комбинированного удара полностью избежать потерь среди личного состава не удалось, есть и раненые. Регион, где расположен объект, официально не уточняется. По неподтвержденным данным украинских СМИ, центр может находиться в Черниговской области.

30 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удар по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва Украины в Черниговской области.

Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил перевести обучение военных под землю после российского удара по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва в Черниговской области. По словам главкома, в зоне риска ударов российских ракет и беспилотников находится вся территория Украины.

Ранее в Минобороны сообщили об ударах по военной инфраструктуре Украины.