На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Инструкторы НАТО могли попасть под удар «Искандера» под Черниговом

Военный эксперт Дандыкин: под удар под Черниговом могли попасть военные НАТО
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Удар ракет «Искандер» по полигону украинской армии в Черниговской области мог ликвидировать инструкторов НАТО. Об этом в беседе с aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Под раздачу попали, я думаю, многие. Вполне вероятно, что там были иностранные инструкторы. «Искандером» бьют не просто так, он может пробивать укрытие, значит, противник понес серьезные потери», — сказал Дандыкин.

Он также отметил, что полигон под Черниговом является одним из самых известных учебных центров для военных, на котором ВСУ готовят штурмовиков.

24 сентября сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили об атаке на один из своих учебных центров, уточнив, что среди использованного вооружения могли быть баллистические ракеты.

Сообщалось, что в результате комбинированного удара полностью избежать потерь среди личного состава не удалось, есть и раненые. Регион, где расположен объект, официально не уточнялся.

Ранее в Черниговской области российский дрон поразил штаб украинской бригады.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами