В Минобороны РФ рассказали о ситуации в населенном пункте Кировск в ДНР

Минобороны: продолжается зачистка Кировска в ДНР от разрозненных групп ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Группировка Вооруженных сил России «Запад» продолжают уничтожать разрозненные группы военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировске Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«В населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики российские штурмовые подразделения продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

Подробностей не приводится.

До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» за неделю взяли под контроль 2519 зданий в Кировске. Российским бойцам удалось занять более выгодные рубежи и позиции. На следующий день начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что подразделения российских войск постепенно завершают зачистку города от остатков формирований ВСУ. По его словам, штурмовые группы действуют при поддержке артиллерии, авиации и расчетов тяжелых огнеметных систем.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число населенных пунктов, взятых под контроль с начала 2025 года.

