На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска улучшили позиции и завершают зачистку Кировска в Донбассе

Российская армия завершает зачистку Кировска в ДНР от остатков подразделений ВСУ
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Запад» завершают зачистку от остатков подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кировска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Иван Бигма, передает ТАСС.

«Завершается зачистка населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики российскими штурмовыми подразделениями от остатков подразделений ВСУ», — заявил он.

По словам Бигмы, при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации бойцы подразделения смогли улучшить свое тактическое положение в городе.

Накануне в Минобороны России сообщили, что штурмовые подразделения группировки российских войск «Запад» за минувшую неделю взяли под контроль 2519 зданий в населенном пункте Кировск, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР).

В ведомстве добавили, что бойцы этой же группировки в период с 20 по 26 сентября нанесли поражение личному составу и технике 11 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери украинских формирований превысили 1605 военнослужащих.

Ранее Минобороны опубликовало схему освобожденных российской армией территорий.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами