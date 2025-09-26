Минобороны РФ: бойцы «Запада» за неделю овладели 2519 зданиями в Кировске в ДНР

Штурмовые подразделения группировки российских войск «Запад» за минувшую неделю взяли под контроль более 2,5 тыс. зданий в населенном пункте Кировск, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю российские штурмовые подразделения овладели 2519 зданиями в населенном пункте Кировск», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что бойцы этой же группировки в период с 20 по 26 сентября нанесли поражение личному составу и технике 11 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери украинских формирований превысили 1605 военнослужащих.

Кроме того, ВСУ лишились 10 боевых бронированных машин и 18 орудий полевой артиллерии. Также солдаты Вооруженных сил РФ уничтожили 108 автомобилей, 39 складов с боеприпасами и материальными средствами украинских войск, 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

25 сентября в Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие страны с начала 2025 года выбили ВСУ из 205 населенных пунктов. Таким образом под контроль российских подразделений перешли более 4714 квадратных метров территории.

Ранее российские бойцы взяли под контроль более 5,5 тысячи зданий в городе Купянске в Харьковской области.