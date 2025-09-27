В Минобороны РФ назвали число сбитых за сутки дронов в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили две управляемые авиационные бомбы и 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что в общей сложности с начала СВО в феврале 2022 года силы РФ уничтожили 86 900 беспилотников ВСУ, 667 самолетов, 283 вертолета и другой военной техники.

До этого сообщалось, что украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию на территории Чувашской республики.

Также в Минобороны РФ информировали, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 55 дронов Вооруженных сил Украины над регионами РФ. Наибольшее количество целей — 27 — перехватили в Ростовской области.

Ранее Россия обвинила Украину в подготовке провокации с дронами с целью спровоцировать третью мировую войну.