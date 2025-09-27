Украинский дрон атаковал территорию Чувашии

Украинский беспилотный летательный аппарат утром 27 сентября атаковал территорию Чувашской республики. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что удар был нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Цивильского округа.

Люди не пострадали, уточнил чиновник. Предприятию причинен незначительный ущерб, его работа приостановлена.

Вся система экстренного реагирования работает в усиленном режиме, власти держат ситуацию под полным контролем и принимают все необходимые меры для безопасности региона и населения, добавил Николаев.

В Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 55 дронов Вооруженных сил Украины над регионами РФ. Наибольшее количество целей — 27 — перехватили в Ростовской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Россия обвинила Украину в подготовке провокации с дронами с целью спровоцировать третью мировую войну.