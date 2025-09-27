В Астраханской области отразили атаку украинских дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили восемь украинских дронов в небе над Астраханской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Бабушкин.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеревались нанести удары по объектам промышленного сектора.

«При падении части обломков зафиксированы локальные возгорания, которые были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет», — подчеркивается в заявлении.

Утром 27 сентября в пресс-службе министерства обороны РФ рассказали, что системы ПВО в течение ночи сбили 55 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами страны. В ведомстве уточнили, что ВСУ использовали для атак дроны самолетного типа.

Единичную цель ликвидировали в Белгородской области. В Курской области уничтожили два беспилотника, в Волгоградской области — пять, в Астраханской и Воронежской областях — по шесть. Еще восемь БПЛА перехватили в Брянской области, 27 — в Ростовской области.

Комментируя ситуацию, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате падения фрагментов сбитых беспилотников в Кашарском районе загорелась сухая трава. В Тарасовском районе зафиксировали пожар на оборудовании газораспределительной станции. При этом нарушения газоснабжения не произошло.

Ранее украинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию в Чувашской Республике.