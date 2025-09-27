В Ростовской области отражена массированная атака беспилотников

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram-канале, что в ночь на субботу в регионе была отражена массированная воздушная атака.

По словам Слюсаря, украинские беспилотники были уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах на севере региона.

Кроме того, в Кашарском районе произошло возгорание сухой травы между населенными пунктами, которое было оперативно ликвидировано. В Тарасовском районе службы потушили пожар на оборудовании газораспределительной станции. По информации Слюсаря, газоснабжение не нарушено, пострадавших нет.

В ночь на 27 сентября Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах в небе над Волгоградом. По словам местных жителей, около 1:20 мск на окраине города произошло от пяти до семи взрывов. Предположительно, беспилотники пытались пролететь на низкой высоте вдоль Волги в направлении одного из предприятий.

В Росавиации сообщили о временных ограничениях в аэропортах Астрахани и Волгограда.

Ранее в Минобороны рассказали о сбитых за неделю управляемых авиабомбах.