Стало известно о продвижении российских военнослужащих в ДНР

«Украина.ру»: российские бойцы продвинулись в районе Миролюбовки в ДНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие продвинулись в районе населенного пункта Миролюбовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

В материале отмечается, что в ходе боевых действий на данном участке фронта Вооруженные силы РФ освободили 3,2 квадратных километра территории.

13 мая пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль Миролюбовку в ДНР. В сражениях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Центр».

26 сентября в российском военном ведомстве рассказали, что подразделения группировки войск «Запад» за неделю взяли под контроль 2519 зданий в городе Кировск в ДНР. Бойцам ВС РФ удалось занять более выгодные рубежи и позиции.

На следующий день начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что подразделения российских войск постепенно завершают зачистку Кировска от остатков формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, штурмовые группы действуют при поддержке артиллерии, авиации и расчетов тяжелых огнеметных систем.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число населенных пунктов, взятых под контроль с начала 2025 года.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
