Минобороны: российские военные взяли под контроль Миролюбовку в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Миролюбовкы в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

Также российские военные нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районе Александрополя, Новоалександровки, Ульяновки, Новооленовки, Новой Полтавки, Петровского, Димитрова, Красноармейска и Новосергеевки в ДНР.

Потери противника за сутки составили свыше 470 военнослужащих. Помимо живой силы, ВСУ потеряли семь боевых бронированных машин, в том числе два американских бронеавтомобиля HMMWV, 15 автомобилей и артиллерийское орудие.

12 мая советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделениям ВС РФ осталось преодолеть чуть больше одного километра до границы между республикой и Днепропетровской областью. Он подчеркнул, что сейчас российские военные активно вытесняют формирования ВСУ из сел Алексеевка и Богатырь на Южно-Донецком направлении.

Ранее в Минобороны рассказали об успехах группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении.