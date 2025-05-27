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Бывший глава Военно-строительной компании Белков имеет зарубежные счета

Экс-глава Военно-строительной компании Белков и его жена имеют иностранные счета
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Военно-строительный комплекс Министерства обороны (ВСК МО РФ)

Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями во время выполнения государственного оборонного заказа бывший глава Военно-строительной компании Андрей Белков, а также его жена, имеют иностранные счета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Он обладает заграничным паспортом и достаточными финансовыми ресурсами, обеспечивающими возможность скрыться от органов расследования и суда за пределами РФ, о чем свидетельствует то обстоятельство, что он и его супруга имеют банковские счета в иностранных банках», — отмечается в материалах дела.

10 сентября 2024 года защита бывшего главы Военно-строительной компании Андрея Белкова ходатайствовала о его освобождении из-под стражи, ссылаясь на его участие в боевых действиях и помощь в проведении специальной военной операции на Украине. В материалах дела отмечается, что Белков является заслуженным строителем России, награжден государственными и ведомственными наградами, а также активно содействовал СВО.

3 сентября Белкову и его подельникам предъявили обвинения по делу о взяточничестве. Речь идет о незаконном вознаграждении при выполнении гособоронзаказа. Белкову грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мэра Новочеркасска Лысенко планируют отправить в отставку 30 мая.

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