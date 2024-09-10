Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-главу военно-строительной компании попросили отпустить из СИЗО

Адвокат попросил отпустить из СИЗО экс-главу ВСК Белкова за помощь в СВО

close
Военно-строительный комплекс Министерства обороны (ВСК МО РФ) ' class="item-image" loading="lazy">
Военно-строительный комплекс Министерства обороны (ВСК МО РФ)

Защита бывшего главы военно-строительной компании Андрея Белкова ходатайствовала о его освобождении из-под стражи, ссылаясь на его участие в боевых действиях и помощь в проведении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах дела отмечается, что Белков является заслуженным строителем России, награжден государственными и ведомственными наградами, а также активно содействовал СВО.

Однако Мосгорсуд не принял во внимание доводы защиты и оставил Белкова под стражей. Суд учел его личные данные, но посчитал, что тяжесть преступления, в котором он обвиняется, и возможность скрыться от следствия являются более весомыми основаниями для содержания его под стражей.

3 сентября Белкову и его подельникам предъявили обвинения по делу о взяточничестве. Речь идет о незаконном вознаграждении при выполнении гособоронзаказа. Белкову грозит до 10 лет лишения свободы.

Накануне сообщалось, что свидетельские показания подтверждают причастность бывшего главы «Военно-строительной компании» (ВСК) к злоупотреблению полномочиями при выполнении государственного заказа.

Ранее генерал Попов отказался от сделки со следствием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами