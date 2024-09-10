Экс-главу военно-строительной компании попросили отпустить из СИЗО

Защита бывшего главы военно-строительной компании Андрея Белкова ходатайствовала о его освобождении из-под стражи, ссылаясь на его участие в боевых действиях и помощь в проведении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах дела отмечается, что Белков является заслуженным строителем России, награжден государственными и ведомственными наградами, а также активно содействовал СВО.

Однако Мосгорсуд не принял во внимание доводы защиты и оставил Белкова под стражей. Суд учел его личные данные, но посчитал, что тяжесть преступления, в котором он обвиняется, и возможность скрыться от следствия являются более весомыми основаниями для содержания его под стражей.

3 сентября Белкову и его подельникам предъявили обвинения по делу о взяточничестве. Речь идет о незаконном вознаграждении при выполнении гособоронзаказа. Белкову грозит до 10 лет лишения свободы.

Накануне сообщалось, что свидетельские показания подтверждают причастность бывшего главы «Военно-строительной компании» (ВСК) к злоупотреблению полномочиями при выполнении государственного заказа.

Ранее генерал Попов отказался от сделки со следствием.