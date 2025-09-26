На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны рассказали о сбитых за неделю управляемых авиабомбах

ВС РФ сбили за неделю 24 управляемые авиабомбы и 5 снарядов HIMARS
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

В Министерстве обороны РФ рассказали, сколько за неделю российские военные сбили управляемых авиабомб в ходе специальной военной операции на Украине.

Средства противовоздушной обороны сбили 24 управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1 724 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, рассказали в ведомстве.

26 сентября в пресс-службе Минобороны заявили, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа в семи регионах России, а также над акваторией Азовского моря.

До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на Афипском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар в результате атаки беспилотников. По его данным, обломки БПЛА упали на одну из установок.

Накануне вечером сообщалось, что в результате удара ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области пострадали девять человек, в том числе ребенок.

Ранее в шести районах Ростовской области отразили воздушную атаку.

