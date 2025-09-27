В небе над Волгоградом сработала система ПВО

SHOT: в небе над Волгоградом произошли взрывы, работают системы ПВО

В небе над Волгоградом произошли взрывы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Предварительно, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников, сбито несколько воздушных целей.

По словам местных жителей, около 1:20 мск на окраине города произошло от пяти до семи взрывов. Предположительно, беспилотники пытались пролететь на низкой высоте вдоль Волги в направлении одного из предприятий.

Официальных комментариев и сведений о возможных последствиях атаки пока не поступало.

В ночь на 26 сентября над Ростовом-на-Дону и Таганрогом произошло около семи взрывов.

24 сентября власти сообщили об отражении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры в Волгоградской области.

Из-за падения обломков дронов в нескольких районах региона произошли возгорания сухой растительности. Их удалось оперативно ликвидировать.

Ранее российским школам дали алгоритмы действий при атаках беспилотников.