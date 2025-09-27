В небе над Волгоградом сработала система ПВО

В небе над Волгоградом произошли взрывы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Предварительно, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников, сбито несколько воздушных целей.
По словам местных жителей, около 1:20 мск на окраине города произошло от пяти до семи взрывов. Предположительно, беспилотники пытались пролететь на низкой высоте вдоль Волги в направлении одного из предприятий.
Официальных комментариев и сведений о возможных последствиях атаки пока не поступало.
В ночь на 26 сентября над Ростовом-на-Дону и Таганрогом произошло около семи взрывов.
24 сентября власти сообщили об отражении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры в Волгоградской области.
Из-за падения обломков дронов в нескольких районах региона произошли возгорания сухой растительности. Их удалось оперативно ликвидировать.
Ранее российским школам дали алгоритмы действий при атаках беспилотников.