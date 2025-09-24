На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Волгоградской области отразили атаку на объекты топливно-энергетической инфраструктуры

Губернатор Бочаров: силы ПВО отразили атаку БПЛА в Волгоградской области
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Массированная атака беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры отражена в Волгоградской области. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова в Telegram-канале.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — говорится в публикации.

Бочаров уточнил, что из-за падения обломков дронов в нескольких районах региона произошли возгорания сухой растительности. Их удалось оперативно ликвидировать.

При этом в Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково, в настоящее время на линии электропередачи работают ремонтные бригады.

По предварительной информации, повреждений жилых строений и пострадавших нет, рассказал губернатор.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов силами противовоздушной обороны (ПВО) в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах.

Telegram-канал SHOT заявил о серии взрывов над Таганрогом. По словам очевидцев, город подвергся атаке украинских БПЛА. В небе были видны вспышки и дым, произошло от пяти до семи взрывов. В населенном пункте сработала сирена оповещения о воздушной опасности.

Ранее женщина пострадала при атаке дрона в Белгородской области.

