Российским школам дали алгоритмы действий при атаках беспилотников

В российские школы направлены документы и алгоритмы действий при атаках беспилотников. Об этом сообщил РИА Новости первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев.

Он рассказал, что министерство готовится к этому. Два раза в год проходят всероссийские учения, во время которых в том числе отрабатываются поведение и действия учеников, учителей и всего персонала образовательных организаций в таких ситуациях.

«В том числе конкретно разбирается вот этот кейс, связанный с атакой беспилотных летательных аппаратов. [Школы] имеют соответствующие документы и алгоритмы действий», — сказал Бугаев.

Вечером 21 сентября поселок Форос в Крыму подвергся атаке дронов. В результате удара БПЛА была повреждена школа имени А.С. Терлецкого. В здании произошел пожар — актовый зал был полностью разрушен, также сильно пострадала библиотека. В момент атаки детей в образовательном учреждении не было, но охранник школы получил ранения.

Ранее в Казани школьников эвакуировали в укрытия из-за угрозы атаки дронов.