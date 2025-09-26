На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В двух городах на юге России произошли взрывы

SHOT: над Ростовом-на-Дону и Таганрогом произошло около семи взрывов
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Над Ростовом-на-Дону и Таганрогом произошло около семи взрывов. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в Ростове-на-Дону взрывы произошли на западе города, а в Таганроге — на севере. По словам очевидцев, они связаны с работой систем ПВО, которые сбивают дроны ВСУ. В Краснодарском крае сейчас действует режим опасности атаки БПЛА. На этом фоне в аэропорту Волгограда были введены ограничения на полеты.

24 сентября власти сообщили об отражении массированной атаки БПЛА на объекты топливно-энергетической инфраструктуры в Волгоградской области.

Из-за падения обломков дронов в нескольких районах региона произошли возгорания сухой растительности. Их удалось оперативно ликвидировать.

При этом в Руднянском районе было нарушено электроснабжение села Подкуйково. Повреждений жилых строений и пострадавших не было.

Ранее российским школам дали алгоритмы действий при атаках беспилотников.

