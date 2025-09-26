В Финляндии прогнозируют сокращение военного присутствия США в Европе

США могут сократить присутствие своих военных в Европе в пользу Индо-Тихоокеанского региона. Об этом президент Финляндии Александер Стубб заявил изданию Politico.

«Думаю, акцент немного сместится на Индо-Тихоокеанский регион, и это можно понять. <…> Наверное, число [военных США в Европе] сократится, но мы не знаем, на сколько», — сказал он.

Стубб добавил, что европейские страны надеются, что США оставят на континенте «ключевое оборудование», включая радары.

В начале марта газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что США выведут из Европы до 20 тысяч военных.

До этого обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман писал, что США могут вывести американских военных из Латвии, Литвы и Эстонии. Журналист отмечал, что европейцы перестали видеть в Вашингтоне союзника, на которого можно положиться.

Ранее сообщалось, что в Европе могут создать свой военный альянс без США.