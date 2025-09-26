На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии прогнозируют сокращение военного присутствия США в Европе

Стубб: США сократят присутствие в Европе в пользу Индо-Тихоокеанского региона
close
РИА «Новости»

США могут сократить присутствие своих военных в Европе в пользу Индо-Тихоокеанского региона. Об этом президент Финляндии Александер Стубб заявил изданию Politico.

«Думаю, акцент немного сместится на Индо-Тихоокеанский регион, и это можно понять. <…> Наверное, число [военных США в Европе] сократится, но мы не знаем, на сколько», — сказал он.

Стубб добавил, что европейские страны надеются, что США оставят на континенте «ключевое оборудование», включая радары.

В начале марта газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что США выведут из Европы до 20 тысяч военных.

До этого обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман писал, что США могут вывести американских военных из Латвии, Литвы и Эстонии. Журналист отмечал, что европейцы перестали видеть в Вашингтоне союзника, на которого можно положиться.

Ранее сообщалось, что в Европе могут создать свой военный альянс без США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами