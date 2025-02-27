В Европе могут создать свой военный альянс без США

Европа может создать новый военный альянс без участия США. Об этом пишет издание Onet со ссылкой на доцента Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петра Олещука.

«Да. Создание нового военного союза на базе Европейского Союза. Создание европейской армии, т.е. объединение воинских контингентов в единую армию, которая могла бы стать сдерживающим фактором для России и других угроз Европе», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, можно ли в нынешних условиях говорить о создании военного союза в Европе.

По его словам, очевидно, что США оставляют Европу «один на один с Россией», в связи с чем ЕС «придется отреагировать».

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что банки и пенсионные фонды стран Евросоюза должны вкладывать деньги в оборону.

В декабре Рютте также говорил, что часть пенсий и социальных выплат в Европе необходимо направить на производство вооружения, чтобы военные расходы стран НАТО превысили 3%. По его словам, страны Европы «тратят четверть своих денег на пенсии и социальные выплаты, и им лишь нужно использовать часть этих средств для строительства сильной обороны».

Ранее в НАТО заявили о тестировании своей техники в боевых условиях на Украине.