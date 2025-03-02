WP: США могут отозвать до 20 тысяч военных из Европы

В Европе ожидают, что США выведут до 20 тысяч своих военных из региона. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Три европейских дипломата заявили, что ожидают вывода примерно 20 тысяч американских военнослужащих, о котором администрация Байдена объявила в начале конфликта на Украине», — говорится в сообщении.

Один из дипломатов НАТО заявил, что он «не удивится» выводу военных США из Европы.

25 февраля министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что Евросоюз не сможет заменить оборонный потенциал Соединенных Штатов Америки. Глава ведомства признала, что Европе «некем заменить американцев, это никому не нужно».

17 февраля обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман писал, что США в скором будущем могут вывести американских военных из Латвии, Литвы и Эстонии на фоне переговоров с Россией по Украине. Журналист отмечал, что европейцы перестали видеть в Вашингтоне союзника, на которого можно положиться.

Ранее в Швеции Европу призвали готовиться к возможному выводу войск США.