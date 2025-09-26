Хуситы ударили «гиперзвуковой ракетой» по Тель-Авиву

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» ударили «гиперзвуковой баллистической ракетой» по Тель-Авиву. Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

Он уточнил, что атака была осуществлена с помощью «многозарядной гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». По словам Сариа, ракета поразила «несколько важных целей в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив. — «Газета.Ru»). Он утверждает, что удар был успешным.

25 сентября израильские истребители атаковали военные объекты, подконтрольные движению «Ансар Аллах», которое управляет северной частью Йемена. Авиаудары были нанесены по столице страны Сане, в том числе по военному лагерю, расположенному на территории президентского дворца, во время трансляции еженедельного выступления лидера хуситов Бадр эд-Дина аль-Хуси.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил атаку на объекты в Йемене. При этом он уточнил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразила несколько военных лагерей, включая лагерь генерального штаба хуситов, уничтожила десятки боевиков-хуситов, а также склады с БПЛА и оружием.

Ранее хуситы заявили об ударах по «стратегическим объектам» Израиля.