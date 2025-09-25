На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр обороны Израиля подтвердил удары по объектам хуситов

Глава МО Израиля Кац подтвердил удары по объектам хуситов в Сане
Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объектам мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в столице Йемена Сане. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает РИА Новости.

«Армия обороны Израиля атаковала несколько военных лагерей, включая лагерь генерального штаба хуситов, уничтожила десятки боевиков-хуситов, а также склады с БПЛА и оружием. Как я и обещал вчера, любой, кто причинит нам вред, понесет семикратный урон», — сказано в заявлении министра.

10 сентября израильские войска совершили атаку на военные объекты хуситов в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, целью ударов были военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации, а также склад с топливом. Отмечается, что удары стали реакцией на атаки со стороны хуситов, в частности, запуск беспилотников и ракет в направлении Израиля.

Ранее стало известно о производстве хуситами химического оружия.

