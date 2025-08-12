Хуситы заявили об ударах по «стратегическим объектам» Израиля

Al Masirah: дроны хуситов атаковали четыре стратегических объекта в Израиле

Беспилотники хуситов из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали четыре стратегических объекта на территории Израиля. Об этом представитель вооруженных сил хуситов бригадный генерал Яхья Сариа заявил телеканалу Al Masirah.

По его словам, шесть беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по четырем израильским стратегическим объектам в районах Хайфы, Негева, Эйлата и Беэр-Шевы. Все цели были успешно поражены.

Сариа подчеркнул, что атаки хуситов по Израилю будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится осада сектора Газа.

5 августа хуситы заявили, что нанесли удар баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве.

1 августа сообщалось, что движение «Ансар Аллах» атаковало территорию Израиля с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты.

Ранее хуситы пригрозили атаковать суда США в случае взаимодействия с Израилем.