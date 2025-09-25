На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль нанес серию ударов по столице Йемена

Израиль нанес более 11 ударов по столице Йемена Сане за сутки
Telegram-канал »צה״ל - הערוץ הרשמי»

Израильские истребители атаковали военные объекты, подконтрольные шиитскому движению «Ансар Алла» (хуситам), которое управляет северной частью Йемена. Об этом сообщает РИА Новости.

Авиаудары были нанесены по столице страны Сане, в том числе по военному лагерю, расположенному на территории президентского дворца, во время трансляции еженедельного выступления лидера хуситов Бадр эд-Дина аль-Хуси.

По словам источника, израильские самолеты совершили 11 авиаударов, нацеленных преимущественно на президентский комплекс и военный лагерь Нахдайн, который находится на его территории, а также на позиции в районе Хадда, на южной окраине Саны.

Сообщается также об ударах по комплексу «Аль-Арди», принадлежащему министерству обороны, находящемуся под контролем правительства хуситов.

7 июля 2025 года Израиль начал операцию «Черный флаг», целью которой был назван разгром йеменского хуситского движения «Ансар Аллах». В августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства группировки.

Ранее министр обороны Израиля подтвердил удары по объектам хуситов.

