Израиль нанес серию ударов по столице Йемена

Израильские истребители атаковали военные объекты, подконтрольные шиитскому движению «Ансар Алла» (хуситам), которое управляет северной частью Йемена. Об этом сообщает РИА Новости.
Авиаудары были нанесены по столице страны Сане, в том числе по военному лагерю, расположенному на территории президентского дворца, во время трансляции еженедельного выступления лидера хуситов Бадр эд-Дина аль-Хуси.
По словам источника, израильские самолеты совершили 11 авиаударов, нацеленных преимущественно на президентский комплекс и военный лагерь Нахдайн, который находится на его территории, а также на позиции в районе Хадда, на южной окраине Саны.
Сообщается также об ударах по комплексу «Аль-Арди», принадлежащему министерству обороны, находящемуся под контролем правительства хуситов.
7 июля 2025 года Израиль начал операцию «Черный флаг», целью которой был назван разгром йеменского хуситского движения «Ансар Аллах». В августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства группировки.
Ранее министр обороны Израиля подтвердил удары по объектам хуситов.