ВСУ нанесли целенаправленный массированный удар по поселку в Брянской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный массированный удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе один ребенок. Все они оперативно доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Богомаз добавил, что в результате обстрела произошло возгорание в нескольких жилых домах и административных зданиях. В настоящее время информация о последствиях удара уточняется, подчеркнул губернатор.

23 сентября Богомаз сообщил, что беспилотник ВСУ нанес удар по поселку Суземка, в результате чего мирный житель получил ранение. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.

Ранее украинский дрон атаковал «КамАЗ» и здание администрации в Белгородской области.