В результате атаки ВСУ в Брянской области получил ранение мирный житель

Богомаз: в результате удара дрона по поселку в Брянской области ранен мужчина

В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Суземка Брянской области получил ранение мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Мужчину доставили в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, написал губернатор и пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. В результате сброса взрывных устройств повреждено нежилое здание и пять легковых автомобилей.

Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил Богомаз.

12 сентября украинские военные нанесли несколько ударов по пассажирскому микроавтобусу в Брянской области. Во время атаки транспортное средство двигалось по автомобильной дороге Погар — Гремяч в Погарском районе. Автобус перевозил сотрудников одного из местных предприятий. Тогда пострадали водитель и четыре пассажира. Кроме того, ранения получили два бойца бригады «БАРС-Брянск».

Всех пострадавших доставили в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада.