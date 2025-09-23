На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В результате атаки ВСУ в Брянской области получил ранение мирный житель

Богомаз: в результате удара дрона по поселку в Брянской области ранен мужчина
true
true
true
close
«Газета.Ru»

В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Суземка Брянской области получил ранение мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Мужчину доставили в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, написал губернатор и пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. В результате сброса взрывных устройств повреждено нежилое здание и пять легковых автомобилей.

Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил Богомаз.

12 сентября украинские военные нанесли несколько ударов по пассажирскому микроавтобусу в Брянской области. Во время атаки транспортное средство двигалось по автомобильной дороге Погар — Гремяч в Погарском районе. Автобус перевозил сотрудников одного из местных предприятий. Тогда пострадали водитель и четыре пассажира. Кроме того, ранения получили два бойца бригады «БАРС-Брянск».

Всех пострадавших доставили в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами