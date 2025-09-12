На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ несколько раз атаковали микроавтобус в Брянской области

Семь человек пострадали при атаке ВСУ на автобус в Брянской области
Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Украинские военные нанесли несколько ударов по пассажирскому микроавтобусу в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

Он рассказал, что во время атаки транспортное средство двигалось по автомобильной дороге Погар — Гремяч в Погарском районе. Автобус перевозил сотрудников одного из местных предприятий.

«После нанесенного удара по микроавтобусу водитель, уводя транспорт от повторных атак и для оперативного оказания помощи пассажирам, доехал до блок-поста «БАРС-Брянск». Во время эвакуации пассажиров из поврежденного автобуса украинские нацисты нанесли еще один целенаправленный удар», — говорится в заявлении.

Из него следует, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали водитель и четыре пассажира. Кроме того, ранения получили два бойца бригады «БАРС-Брянск».

Всех пострадавших доставили в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Богомаз пожелал раненым скорейшего выздоровления и добавил, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее в Ленинградской области в результате атаки дронов ВСУ загорелось судно.

