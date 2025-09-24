Украинский дрон атаковал «КамАЗ» и здание администрации в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пять муниципалитетов Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Так, в поселке Яруга дрон нанес удар по предприятию, пострадал склад. В Валуйском округе под удар попало село Долгое, повреждения получил ангар.

В Шебекино беспилотник атаковал «КамАЗ», разбив машине лобовое стекло. В результате второй атаки был посечен фасад административного здания. Гладков уточнил, что во время атак никто не пострадал.

В ночь на 24 сентября украинские военные обстреляли Белгород. Ракета ударила по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения конечностей. Скорая помощь доставила пострадавших в городскую больницу №2. Еще одного пострадавшего — мужчину с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением — отправили в областную клиническую больницу. Позже Гладков сообщил, что число пострадавших увеличилось до шести.

Ранее Гладков сообщил об обострении ситуации в Белгороде и Белгородском районе.