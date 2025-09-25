На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беспилотники ВСУ атаковали Курскую АЭС-2

Хинштейн: украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Здание посечено осколками, угрозы возгорания нет», — сообщил он.

Хинштейн добавил, что никто из жителей региона не пострадал, станция продолжает работать в штатном режиме.

23 сентября был нанесен удар по инфраструктуре Запорожской АЭС. В результате огневого воздействия Вооруженных сил Украины отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская».

Как заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, в результате атаки высоковольтная линия электропередачи «Днепровская» получила повреждения. Она была последней действовавшей внешней линией, питавшей станцию. По словам главы региона, действия украинской армии грубо нарушают фундаментальные принципы ядерной безопасности.

Ранее Европе предрекли катастрофу из-за атак ВСУ на Запорожскую АЭС.

