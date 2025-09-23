На ЗАЭС отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оказалось отключено внешнее электроснабжение из-за обстрелов украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

«В результате огневого воздействия вооруженных сил Украины отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская»», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что сейчас энергоснабжение нужд станции, обеспечивающих ее безопасность, производится от резервных дизель-генераторов. Все они были запущены в штатном режиме и нормально функционируют.

17 сентября представители Международного агентства по атомной энергии, размещенные на Запорожской атомной электростанции, сообщили, что слышали звуки обстрелов у объекта и видели черный дым над тремя участками рядом. В ЗАЭС заявили, что несколько артиллерийских снарядов попали в зону за пределами промплощадки станции, примерно в 400 метрах от внешнего хранилища дизельного топлива.

21 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Васильевский муниципальный округ в регионе подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, под удар попал многоквартирный дом на Театральной улице.

Ранее власти Запорожской области предупредили о риске ядерной катастрофы.