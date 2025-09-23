На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На ЗАЭС отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи

На ЗАЭС оказалось отключено внешнее электроснабжение из-за обстрелов ВСУ
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оказалось отключено внешнее электроснабжение из-за обстрелов украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

«В результате огневого воздействия вооруженных сил Украины отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская»», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что сейчас энергоснабжение нужд станции, обеспечивающих ее безопасность, производится от резервных дизель-генераторов. Все они были запущены в штатном режиме и нормально функционируют.

17 сентября представители Международного агентства по атомной энергии, размещенные на Запорожской атомной электростанции, сообщили, что слышали звуки обстрелов у объекта и видели черный дым над тремя участками рядом. В ЗАЭС заявили, что несколько артиллерийских снарядов попали в зону за пределами промплощадки станции, примерно в 400 метрах от внешнего хранилища дизельного топлива.

21 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Васильевский муниципальный округ в регионе подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, под удар попал многоквартирный дом на Театральной улице.

Ранее власти Запорожской области предупредили о риске ядерной катастрофы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами