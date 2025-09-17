На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Герасимов заявил о продвижении ВС РФ в зоне СВО

Герасимов: ВС РФ наступают практически на всех направлениях СВО
Евгений Биятов/РИА Новости

ВС России в зоне спецоперации наступают практически на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщили в Минобороны.

«Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях», — сказал он.

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», действующими на красноармейском направлении.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью выбиты из Серебрянского лесничества. В свою очередь российские войска продолжают бои в Ямполе в ДНР.

Тем временем на Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, сообщил начальник Генштаба.

Глава Генштаба также добавил, что группировка войск «Запад» развивает наступление в Купянске в Харьковской области, на данном участке фронта ведутся активные боевые действия. Герасимов также заявил, что успешно идет продвижение на краснолиманском направлении.

Ранее Путин отметил действия двух гвардейских полков в зоне СВО.

