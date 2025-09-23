На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков сообщил об обострении ситуации в Белгороде и Белгородском районе

В Белгородской области за понедельник сбиты 76 БПЛА, ранены 16 мирных жителей
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

За понедельник, 22 сентября, в Белгороде и Белгородском районе были сбиты 76 беспилотников, в результате атак пострадали 16 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Ситуация для жителей приграничных муниципалитетов Белгородской области остается тяжелой. Немного стабилизировать ситуацию удалось в Краснояружском и Ракитянском районах, но резко обострилась ситуация в Белгороде и Белгородском районе, рассказал губернатор.

«Только за вчерашний день над этими муниципальными образованиями было сбито 76 беспилотных летательных аппаратов врага. <...> К большому сожалению, были ранены 16 мирных жителей, всем им оказана необходимая медицинская помощь...», — написал Гладков.

До этого Минобороны сообщало, что 22 сентября с 15:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский БПЛА.

Ранее мужчина пострадал при атаке беспилотника на авто в Белгородской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
