ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Гладков: при ракетном обстреле Белгорода ранены пять человек

В результате ракетного обстрела Белгорода ранены пять мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ракета ударила по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения конечностей. Скорая помощь доставила пострадавших в городскую больницу №2. Мужчину с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением отправили в областную клиническую больницу. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Обстрел вызвал пожар на территории объекта — загорелось одно из зданий. Пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания. У находящегося рядом стоящего социального объекта было повреждено остекление.

23 сентября стало известно, что в селе Глотово Грайворонского района Белгородской области при атаке украинского беспилотного летательного аппарата была ранена местная жительница.

Ранее в Белгороде закрыли торговые центры из-за атак БПЛА.